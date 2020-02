Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Tüllinghofer Straße (K25)/Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Freitagabend (31.1.20) an einem Unfall auf der K25 beteiligt war. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann aus Selm die Straße in Fahrtrichtung Selm. Rund 50 Meter vor der Stever-Brücke kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Selmer und einem unbekannten Fahrzeug. Dabei berührten sich jeweils die linken Außenspiegel. Der andere Unfallbeteiligte fuhr weiter. Es könnte sein, dass dieser den Zusammenstoß nicht bemerkt hat. Die Polizei in Lüdinghausen bittet den anderen Unfallbeteiligten, sich unter 02591-7930 zu melden.

