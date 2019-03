Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verursacher macht sich aus dem Staub.

Lippe (ots)

Am Dienstag parkte die 21-jährige Besitzerin eines schwarzen VW Polo ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Zahnarztpraxis in der Willi-Hofmann-Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr zwischen 7:45 Uhr und 13 Uhr gegen den VW und verursachte so Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

