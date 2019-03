Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Mercedes beschädigt.

Lippe (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat auf einer Hofzufahrt an der Schloßstraße einen weißen Mercedes Sprinter beschädigt. Das Firmenfahrzeug stand dort von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen. Der Sachschaden beträgt zirka 3.000 Euro. Hinweise auf dem Verursacher richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

