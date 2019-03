Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zwei Verkehrsunfälle in kurzer Abfolge.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen verursachte ein 59-jähriger Mann aus Lemgo auf Grund eines medizinischen Notfalls innerhalb kürzester Zeit zwei Verkehrsunfälle. Gegen 10:15 Uhr setzte er mit seinem Renault bei "Rotlicht" zeigender Ampel auf der Oerlinghauser Straße zurück und fuhr dabei gegen die vordere Stoßstange eines Transporters der Marke Ford. Ohne stehen zu bleiben fuhr der 59-Jährige weiter. Der Sachschaden blieb hier gering. Auf der Straße "Am Zubringer" (B239) fuhr der Mann 10 Minuten später auf einen vor einer Ampel wartenden Sattelzug auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der 59-Jährige wurde auf Grund seines Gesundheitszustandes in eine Klinik gefahren.

