POL-LIP: Blomberg. Zigaretten und Geld weg.

Unbekannte brachen einen Zigarettenautomaten auf, der in der Schiederstraße steht. Der Tatzeitraum lässt sich nicht genau eingrenzen. Zeugen fanden den beschädigten Automaten am Dienstagmorgen gegen 6:30 Uhr. Geld und Zigaretten waren nicht mehr darin. Hinweise zu dem Aufbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Blomberg unter der Rufnummer 05235 / 96930 entgegen.

