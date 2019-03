Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Fahrerin leicht verletzt.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag befuhr eine 33-jährige Frau aus Detmold mit ihrem Fiat die Straße Am Palsberg in Fahrtrichtung der Höpperkuhle. Mit in ihrem Fahrzeug saßen ein Kleinkind sowie ein Säugling. Auf Grund einer Ablenkung kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Der Fiat überschlug sich, wobei sich die 33-Jährige leichte Verletzung zuzog. Beide Kinder blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 4.500 Euro.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell