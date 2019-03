Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. LKW fährt weiter.

Lippe (ots)

Der bislang Unbekannte Fahrer eines LKW touchierte am Montag einen im Gewerbegebiet Echternhagen abgestellten blauen Audi und fuhr anschließend weiter. Der Besitzer des Audis stellte seinen Wagen zwischen 7 Uhr und 17 Uhr am Straßenrand ab. Der Sachschaden beträgt etwa 1.200 Euro. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 entgegen.

