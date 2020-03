Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Außenspiegel abgerissen

Konstanz (ots)

Mit abgerissenem Außenspiegel fand ein Autobesitzer sein Fahrzeug in der Konstanzer Altstadt am vergangenen Sonntag vor. Das Fahrzeug war in der Zeit zwischen Samstag, 29. Februar um 18 Uhr und Sonntag, 1. März, 10 Uhr, in der Schottenstraße abgestellt. Es war so geparkt, dass die Beifahrerseite, an der der Spiegel fehlte, von der Straße abgewandt war. Daher geht die Polizei von einer Sachbeschädigung aus. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Konstanz (Tel. 07531/995-0).

