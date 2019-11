Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 28-Jähriger bei Übergriff verletzt - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Ein derzeit unbekannter Täter hat am Dienstagabend, 19. November, einen 28-Jährigen auf der Polsumer Straße in Hassel angegriffen und verletzt. Die Tat ereignete sich um 21.30 Uhr zwischen der Flachsstraße und der Marler Straße. Im Anschluss flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Der verletzte Gelsenkirchener wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler suchen nun einen Mann, der etwa 1,80 Meter groß ist, eine schlanke Statur hat und südländisch aussieht. Er hatte kurze, schwarze Haare sowie einen Drei-Tage-Bart. Zudem trug er eine Brille und war dunkel bekleidet. Hinweise zur Tat und zum unbekannten Täter nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-7512 (Kriminalkommissariat 15) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

