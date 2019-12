Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

-- Friedrichshafen

Versuchter Betrug

Beinahe Opfer eines Betrugs wurde am Mittwoch eine 22-Jährige, die auf Aufforderung in einer angeblichen "Telekom Deutschland"-Email ihre Kreditkartendaten dem Absender mitteilte. Der Absender stellte eine Rückerstattung in Aussicht, weshalb die junge Frau die Bankdaten eintrug und einen Bestätigungsknopf aktivierte. Als sie am darauffolgenden Tag von ihrer Hausbank einen Anruf bekam und gefragt wurde, ob sie eine Zahlung in Höhe von 1142 Euro autorisiert hätte, flog der Betrugsversuch auf. Der Angestellte der Bank konnte die Transaktion stoppen und somit einen Schaden verhindern.

Friedrichshafen

Diebstahl Fahrradanhänger

Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum vom 25. November bis zum 05. Dezember aus einer Tiefgarage in der Werastraße einen Fahrradanhänger. Es handelt sich um einen blau / grauen Aluminiumanhänger der Marke "Croozer" im Wert von rund 400 Euro. Das rechte Kunststofffenster hat einen Riss und wurde mit einem transparenten Klebeband fixiert. Personen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrradanhängers geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Verhaltensauffällige Person

Möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein alkoholisierter 30-jähriger Mann, der am Mittwoch gegen 21 Uhr im Bereich des Bahnhofs Fußgänger aggressiv ansprach. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte der Mann in der Charlottenstraße festgestellt und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab rund 2 Promille. Da sich der 30-Jährige kaum auf den Beinen halten konnte, ständig versuchte, die Beamten zu bespucken und sich nicht beruhigen ließ, wurde er mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung in Gewahrsam genommen und später aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht.

Überlingen

Betrugsversuche

Im Laufe des Donnerstags wurden dem Polizeirevier Überlingen wieder mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten sowie sogenannte Enkeltrick-Anrufe von angeblichen Familienangehörigen in finanzieller Not mitgeteilt. In allen Fällen erkannten die Angerufenen die Betrugsabsichten und gingen nicht auf die gestellten Forderungen ein. Somit entstand zumindest in den bisher der Polizei bekannt gewordenen Fällen kein finanzieller Schaden.

Informationen zu beiden Varianten des sogenannten Callcenter-Betrugs finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, im Familien- und Bekanntenkreis insbesondere ältere Mitmenschen über die perfiden Vorgehensweisen der Betrüger aufzuklären, da nur das Wissen um die Betrugsmaschen wirksam vor finanziellem Schaden schützen kann.

Salem - Mimmenhausen

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Mittwoch, 15 Uhr, bis Donnerstag, 04 Uhr, vermutlich bei der Vorbeifahrt einen in der Grenzstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellten Hyundai. Ohne sich um den Sachschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Salem, Tel. 07553/8269-0, zu informieren.

K 7772 / Hödingen

Verkehrsunfall

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Freitag gegen 07.30 Uhr auf der K 7772 ereignet hat. Ein 67-jähriger Toyota-Lenker befuhr die Kreisstraße von Hödingen kommend in Richtung B 31n. Als er an der "Tierheimkreuzung" links abbog, übersah er den vorfahrtsberechtigten 30-jährigen Skoda-Lenker. Trotz Kollision blieben beide Autofahrer unverletzt, die Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell