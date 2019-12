POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Im Laufe des Donnerstags wurden der Polizei mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten und sogenannte Enkeltrick-Anrufe von angeblichen Familienangehörigen in finanzieller Not mitgeteilt. In allen Fällen erkannten die Angerufenen die Betrugsabsichten und gingen nicht auf die gestellten Forderungen ein. Somit entstand zumindest in den bisher der Polizei bekannt gewordenen Fällen kein finanzieller Schaden. Informationen zu beiden Varianten des Callcenter-Betrugs finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, im Familien- und Bekanntenkreis insbesondere ältere Menschen über die perfiden Vorgehensweisen der Betrüger aufzuklären, da nur das Wissen um die Betrugsmaschen wirksam vor finanziellem Schaden schützen kann.

Konstanz

Wohnungseinbruch

Vermutlich zwei unbekannter Täter verschafften sich am Donnerstag gegen 18.45 Uhr gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt in eine Wohnung in der Eichhornstraße. Sie durchsuchten bereits die Wohnung, als die Wohnungsinhaberin nach Hause kam. Daraufhin flüchteten die Unbekannten durch die zuvor aufgehebelte Tür. Ob Gegenstände entwendet wurden, muss noch festgestellt werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt die Polizei gegen einen 17-jährigen Heranwachsenden, der am Donnerstag gegen 23.00 Uhr mehrfach einem 20-jährigen in Gesicht geschlagen haben soll. Der alkoholisierte 17-Jährige soll gegen eine Hauswand in der Jacob-Burckhardt-Straße uriniert haben. Mehrere Studenten sprachen ihn auf sein Fehlverhalten an, woraufhin der junge Mann dem 20-Jährigen mehrfach einen Fausthieb versetzte. Im Anschluss überwältigten die in der Nähe befindlichen Studenten den Heranwachsenden, hielten ihn am Boden fest und informierten die Polizei. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt sich der 17-Jährige aggressiv und unkooperativ, weshalb er mit Handschließen geschlossen und in Gewahrsam genommen wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 1,6 Promille. Nachdem der Heranwachsende die Nacht in der Zelle verbringen durfte, wurde er am Morgen von seinen Eltern auf dem Polizeirevier abgeholt.

Radolfzell

Verkehrsunfall nach Streifvorgang

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand am Donnerstag gegen 14.15 Uhr auf dem Bahnhofplatz. Ein 66-jähriger Autofahrer streifte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall weiterhin fahrbereit.

Radolfzell

Vorfahrt missachtet

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von über 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen gegen 08.45 Uhr in der Zeppelinstraße ereignet hat. Eine 80-jährige Pkw-Lenkerin wollte aus einem Parkplatz in die Zeppelinstraße einfahren. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte, aus Richtung Moos kommende 40-jährige Autofahrerin, die nach links auf den Parkplatz einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde diese leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Gottmadingen

Nach Streifvorgang geflüchtet

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 07.30 Uhr, in der Danziger Straße begangen hat. Der Unbekannte streifte einen am Fahrbahnrand geparkten Kleinbus und fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von über 1.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/1437-0, entgegen.

Gottmadingen

Fehler beim Rückwärtsfahren

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 5.000 Euro ereignete sich am Donnerstag gegen 16.00 Uhr in der Randegger Straße. Rückwärts in eine Zufahrt fahren wollte ein 55-jähriger Pkw-Lenker und hielt aus diesem Grund am rechten Fahrbahnrand sein Fahrzeug an. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein aus Richtung B 34 kommender 71-jähriger Autofahrer und hielt nach eigenen Angaben zufolge mit einem gewissen Abstand hinter dem Fahrzeug des 55-Jährigen. Dieser setzte seinen Pkw zurück und prallte gegen den hinter ihm befindlichen Pkw des 71-Jährigen. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen zum Unfallhergang, bittet die Polizei etwaige Zeugen, sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/1437-0, in Verbindung zu setzen.

