Polizei Gütersloh

POL-GT: Räuber überfällt Kiosk am ZOB

Gütersloh (ots)

Gütersloh (LG)- Am Samstagmorgen, 24.08.2019. ereignete sich um 06.40 Uhr ein Raubüberfall auf den Kiosk am Gütersloher Omnibusbahnhof (ZOB). Ein bisher unbekannter Täter betrat den Kiosk, bedrohte eine Angestellte mit einer abgebrochenen Bierflasche und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Angestellte dem Räuber eine dreistellige Summe Bargeld aus der Kasse gegeben hatte, lief der Täter in Richtung Innenstadt weg. Die Geschädigte konnte folgende Beschreibung zum Täter abgeben: Ca. 18 Jahre alt, Deutscher, Brillenträger, mit einem Tuch vor dem Gesicht maskiert. Die Fahndung nach dem Täter im Bereich der Gütersloher Innenstadt verlief negativ. Zeugen, die am frühen Samstagmorgen im Umfeld des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

