Polizei Gütersloh

POL-GT: Schlägerei an der Schlingbreede - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Mittwochabend (21.08., 18.30 Uhr) kam es an der Schlingbreede zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen.

Zunächst gab es eine Unterhaltung an einem geparkten Mercedes zwischen zwei jugendlichen Personengruppen. Zeugen gaben an, dass anschließend eine weitere Gruppe auf die jungen Männer zugekommen sei. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Den Zeugenangaben nach, griffen die bislang unbekannten Männer die an dem geparkten Auto stehende Gruppe der 19- bis 21-Jährigen unter anderem mit einem Baseballschläger an.

Anschließend flüchteten die Unbekannten. Bei der Auseinandersetzung verletzten sich zwei Jugendliche leicht.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Die flüchtenden jungen Männer konnten wie folgt beschrieben werden: Alle sprachen gebrochenes deutsch und trugen schwarze T-Shirts. Eine Person aus der Gruppe trug eine olivefarbene Hose und eine Bauchtasche.

Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

