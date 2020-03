Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, den 03. März 2020, befuhr eine 31-jährige Autofahrerin gegen 08:10 Uhr aus der Gemeinde Ganderkesee die Bergedorfer Straße und übersah beim Abbiegen an der Kreuzung Mühlenstraße/Ring einen 11-jährigen Fahrradfahrer, ebenfalls aus der Gemeinde Ganderkesee. Durch die Kollision wurde das Kind leicht an der Hand verletzt, geringer Sachschaden entstand lediglich am Rad.

