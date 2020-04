POL-H: Verkehrsunfallflucht auf der Bundesautobahn (BAB) 2 - Zwei Festnahmen

Polizeidirektion Hannover

Eine Mercedes S-Klasse ist am Donnerstagmorgen, 16.04.2020, auf der BAB 2 im Bereich Barsinghausen auf einen vorausfahrenden VW Golf eines 35-Jährigen aufgefahren. Anschließend haben beide Insassen den Pkw auf der Fahrbahn stehen lassen und sind geflüchtet. Beide sind wenig später festgenommen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 35-Jährige mit seinem VW Golf gegen 05:30 Uhr auf der BAB 2, von Hannover kommend, in Richtung Dortmund unterwegs. Plötzlich fuhr ihm auf dem linken Fahrstreifen kurz vor dem Parkplatz Bückethaler Knick ein Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit ins Heck. Durch die Kollision blieb der Mercedes quer auf der BAB 2 stehen. Die beiden Insassen der S-Klasse (23 und 34 Jahre alt) flüchteten anschließend aus dem Fahrzeug und ließen dieses unbeleuchtet auf der Fahrbahn zurück. Im weiteren Verlauf kollidierten zwei weitere Fahrzeuge (VW Passat und Mercedes Sprinter) mit dem zurückgelassenen Mercedes. Bei dem Unfall wurden der 35-jährige Golf-Fahrer und der 34-jährige Fahrer des VW Passat leicht verletzt. Der ebenfalls 34-jährige Fahrer des Sprinters blieb unverletzt.

Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den geflüchteten Insassen der S-Klasse ein. Ein Polizeihubschrauber konnte diese auf einem Feld lokalisieren. Sie wurden dort von Einsatzkräften festgenommen. Der 34-Jährige musste in der Dienststelle eine Blutprobe abgeben, da der Verdacht der Alkoholbeeinflussung gegeben war. Zudem führten die Beamten Maßnahmen zur Ermittlung des Unfallfahrers durch.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 60.000 Euro. Die BAB 2 war bis circa 09:50 Uhr voll gesperrt. Derzeit wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. Darüber hinaus sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Zeugenhinweise nimmt die Autobahnpolizei unter der Rufnummer 0511 109-8930 entgegen. /has, now

