Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unfallflucht auf Parkplatz

Verursacher gesucht

Goch (ots)

Zwischen Montag (15.06.2020) und Dienstag (16.06.2020) beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten VW Golf.

Der Halter des Golfs hatte sein Fahrzeug am Montag gegen 10:30 auf einem rückwärtigen, frei zugänglichen Parkplatz an der Feldstraße 35 abgestellt und war am Dienstag gegen 15:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückgekommen. Zu diesem Zeitpunkt stellte er einen frischen Unfallschaden auf der Beifahrerseite fest.

Der Verursacher des Unfalls hatte sich bereits aus dem Staub gemacht.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

