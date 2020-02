Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Zeugenaufruf: Junge Frau von unbekanntem Täter sexuell belästigt

Eckernförde (ots)

Eckernförde: Junger Frau wurde von hinten zwischen die Beine gegriffen. - Bundespolizei sucht Zeugen

Bereits am Freitag, 31.01.2020 war eine Frau mit dem Zug von Kiel nach Eckernförde unterwegs. Der Zug war sehr voll und so stieg die junge Frau in den hinteren Zugabschnitt ein. Sie war froh noch einen Sitzplatz zu bekommen, gleich neben der Frau saß der unbekannte Täter. Weil sie seine Nähe als unangenehm empfand, stand sie auf und stellte sich in den Bereich des Ganges. Kurz vor Erreichen des Bahnhofs Eckernförde gegen 13:15 Uhr, stand der Mann plötzlich hinter ihr und griff ihr unvermittelt zwischen die Beine. Die Frau war vor Entsetzen so geschockt, dass sie alles andere ausblendete. Sie bekam nur so viel mit, als dass ein anderer fremder Mann den Täter zur Rede stellte. Die Geschädigte stieg aus und erstattete Anzeige bei der Polizei. Ob der spätere Täter schon in Kiel eingestiegen war oder auf einem der Unterwegsbahnhöfe, konnte die Frau nicht sagen. Genauso wenig ob er den Zug in Eckernförde verlassen hatte.

Die Geschädigte beschreibt den Täter wie folgt:

- männlich - sehr ungepflegt - zwischen 30 und 50 Jahren

besonders auffällig war sein rotes schulterlanges Haar

Die Bundespolizei bittet möglich Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Haben sie vielleicht Aufnahmen mit dem Handy gemacht? Haben sie etwas von dem Vorfall mitbekommen? Zeugen, insbesondere der junge Mann der den Täter zur Rede gestellt hatte, werden gebeten sich mit der Bundespolizei in Kiel unter folgender Telefonnummer zu melden: 0431 / 98 71 1 -0

oder bei jeder anderen Polizeidienststelle

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kiel

Pressestelle

Michael Hiebert

Telefon: 0431/ 980 71 - 118

Mobil: 0172 / 41 55 241

E-Mail: michael.hiebert@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell