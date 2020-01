Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in Wohnung - Fenster aufgehebelt

Soest (ots)

Am Freitagnachmittag (24.01.), in der Zeit von 16.40 Uhr bis 19.45 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter das Schlafzimmerfenster zu einer Wohnung am Kasernenweg auf, um so ins Innere zu gelangen. In der Wohnung durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schränke und Behältnisse. Zum erlangten Diebesgut liegt noch keine Aussage vor. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen im Umfeld des Tatortes wahrgenommen haben. Sachdienliche nimmt die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921 - 9100 0 entgegen. (hn)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell