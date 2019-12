Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Stockhover Weg/ Zu schnell und unter Drogen

Coesfeld (ots)

Unter Drogeneinfluss stand ein 31-jähriger Autofahrer aus Münster, den Polizisten am Mittwochmorgen (11.12.) um 11.10 Uhr auf dem Stockhover Weg in Dülmen im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle überprüften. Die Beamten nahmen Marihuanageruch wahr; der Münsteraner räumte den Konsum ein. Ein Urintest vor Ort erhärtete den Verdacht. In der Polizeiwache Dülmen veranlassten die Polizisten eine Blutprobe und verboten dem Münsteraner die Weiterfahrt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei.

