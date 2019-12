Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Grüner Weg/ Tageswohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Gleich in zwei Wohnungen in einem Haus am Grünen Weg in Nottuln brachen Unbekannte am Montag (09.12.) zwischen 8 Uhr und 19.15 Uhr ein. Die Täter versuchten offenbar zunächst ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen sie die Scheibe ein und duchrsuchten die Wohnung. Anschließend hebelten sie die Wohnungstür von innen auf und gelangten so ins Treppenhaus. Schließlich hebelten sie auch die Wohnungstür im Obergeschoss auf und entkamen mit Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

