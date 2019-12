Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Goxel, Witte Sand/ Unter Alkohol am Steuer

Coesfeld (ots)

Einen 59-jährigen Autofahrer aus Coesfeld kontrollierten Polizisten am Dienstagnachmittag (10.12.) um 16.20 Uhr auf der Straße Witte Sand in Goxel. Dabei stellte sich heraus, dass der Coesfelder Alkohol getrunken hatte. Die beweissichere Atemalkoholmessung in der Polizeiwache ergab einen Wert oberhalb der 1,1 Promille-Grenze für die absolute Fahruntauglichkeit. Folglich veranlassten die Polizisten eine Blutprobe. Den 59-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

