POL-REK: 191112-2: Mann nach Karnevalsbesuch ausgeraubt - Erftstadt

Auf dem Heimweg von einer Karnevalsfeier ist am Montag (11. November) ein 27-jähriger Mann aus Bonn von einem Unbekannten ausgeraubt worden.

Anlässlich des Karnevalsauftaktes feierte der 27-Jährige den ganzen Tag in Köln. Am Abend beabsichtigte er, mit dem Zug von Köln zurück nach Bonn zu fahren. In Erftstadt sei er eigenen Angaben zufolge zwischen 20:00 und 21:00 Uhr auf einen Mann getroffen, der unter Vorhalten eines Messers sein Portemonnaie, seine EC-Karte und seinen Personalausweis raubte. Ob sich der Raub im Zug oder am Bahnhof zutrug, konnte der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung nicht sagen. Der Räuber soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er habe einen schwarzen Kapuzenpullover getragen. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

