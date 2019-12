Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Dattelner Straße/ Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Schwere Verletzungen trug eine 76-jährige Lüdinghauserin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (11.12.) um 07.51 Uhr auf der Dattelner Straße (B474) in Seppenrade davon. Die dunkel gekleidete Seniorin überquerte kurz vor dem Ortseingang die Bundesstraße, als eine 44-jährige Autofahrerin aus Lüdinghausen auf ihrem Weg von Olfen nach Seppenrade mit der Fußgängerin kollidierte. Mit einem Rettungswagen kam die Seniorin ins Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme regelten Polizisten den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

