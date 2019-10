Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ohne Fahrerlaubnis in Varel unterwegs

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagmorgen beabsichtigten Beamte des Polizeikommissariates Varel gegen 00.20 Uhr ein Fahrzeuggespann aus Bremen in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße zu kontrollieren. Nachdem beide Fahrzeuge auf dem Gelände einer dortigen Tankstelle zum Stillstand kamen und die Beamten zur Kontrolle an das Fahrzeuggespann herantreten wollten, stieg eine Person auf der Fahrerseite aus und entfernte sich fußläufig in Richtung Innenstand. Während die Beamten die Kontrolle des Fahrzeuges fortsetzen und die Insassen befragten, kehrte die flüchtige Person, ein 28-Jähirger Mann aus Bremen, kurze Zeit später zurück. Da die Beamten feststellten, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

