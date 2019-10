Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel - 25-Jähriger Unfallverursacher entfernt sich zunächst von der Unfallstelle und konnte im Rahmen der Fahndung ermittelt werden

Wilhelmshaven (ots)

zetel. Am frühen Sonntagmorgen wurden gegen 05.00 Uhr mehrere Anwohner der Danziger Straße/Ostpreußenweg durch einen lauten Knall geweckt. Einige Stunden später entdeckte ein Bewohner der Danziger Straße seinen auf dem Grundstück abgestellten und beschädigten PKW BMW. Offensichtlich war ein bis dahin unbekanntes Fahrzeug beim Abbiegen aus dem Ostpreußenweg in die Danziger Straße gegen den abgestellten PKW gefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Durch ein an der Unfallstelle aufgefundenes Kennzeichen konnte der beteiligte flüchtige PKW in Zetel aufgefunden werden. An der Halteranschrift konnte der 25-Jährige Fahrzeugführer angetroffen werden. Da dieser noch unter Alkoholeinfluss stand, verbrachten die Beamten den 25-Jährigen zur Dienststelle, ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten ein Strafverfahren ein.

