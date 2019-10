Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Jever vom 25.10.-27.10.2019

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Donnerstag, 24.10.2019, 21:30 Uhr und Freitag, 25.10.2019, gg. 04:00 Uhr, kam es in der Mühlenstraße, Höhe Hausnummer 77 in Jever zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein-oder Ausparken, auf dem dortigen Tankstellengelände, eine beleuchtete Einfahrtsbeschilderung aus Plexiglas. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise zu dem Unfallhergang nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

Illegale Entsorgung von Asbestplatten

Im Bereich des Moorhauser Weg in Schortens, in einem Stichweg an der dortigen Brückenüberquerung der B210, wurden illegal Asbestplatten entsorgt. Vermutlich wurde der Sondermüll in der Zeit von Samstag, 26.10.2019, 00:00 Uhr bis Samstag, 26.10.2019, 12:15 Uhr, dort abgelegt.

Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

Gefahrenstelle durch ausgelaufene Gülle

Am Samstag, den 26.20.2019, zwischen 04:45 Uhr und 05:00 Uhr, kam es in Jever zu einer erheblichen Verschmutzung der Fahrbahn. Ein Fahrzeugführer eines Güllewagens hatte versehentlich den Schieber seines Güllefasses nicht richtig geschlossen. Bei der Fahrt durch den Stadtbereich von Jever verlor das Fahrzeug eine unüberschaubare Menge Gülle, sodass die Fahrbahn erheblich verschmutzt wurde. Der Verursacher konnte im Anschluss ermittelt werden. Der zuständige Bauhof kümmerte sich um die Beseitigung der Verschmutzung.

