POL-SO: Lippstadt - Kontrollen

Am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, wurden in Lippstadt vier Gastronomiebetriebe gleichzeitig kontrolliert. An den Kontrollen waren neben der Polizei auch der Zoll, die Finanzverwaltung NRW sowie das Ordnungsamt der Stadt Lippstadt beteiligt. In den Shisha Bars an der Marktstraße und der Rathausstraße, in einem Cafe an der Brüderstraße und in einem Wettbüro gegenüber des Bahnhofs wurden insgesamt 120 Personen kontrolliert. Drei Jugendliche hielten sich in einer der Gaststätten ohne Begleitung der Erziehungsberechtigten auf. Der Zoll stellte 45 Dosen Tabak sicher und stellte zwei Steuerstraftaten fest. Die Finanzverwaltung nahm Einsicht in die elektronischen Kassen und sicherte Daten die nun ausgewertet werden müssen. Im Wettbüro wurde ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Bei den Kontrollen kamen auch zwei Spürhunde des Zolls zum Einsatz. (lü)

