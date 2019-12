Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kennzeichen-Diebstahl verhindert

Iserlohn (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Dienstag einen mutmaßlichen Kennzeichen-Dieb. Um 15.25 Uhr sah der Zeuge den Unbekannten, der sich an der Giesestraße an einem geparkten Daimler-Benz zu schaffen machte. Er sprach den Mann an. Der behauptete zunächst, es sei sein Wagen. Doch als der Zeuge einen Nachweis forderte, stieg der Unbekannte in einen silbernen Renault und fuhr davon. Der Unbekannte dürfte etwa 30 Jahre und ca. 1,85 Meter groß sein. Er trug einen blauen Fleecepullover, graue Jogginghose, weiße Turnschuhe und blonde, kurze Haare. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 9199-0.

