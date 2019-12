Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher brechen Spielautomaten auf

Plettenberg (ots)

Unbekannte sind heute Morgen gegen 3.40 Uhr in eine Gaststätte an der Grünestraße eingebrochen. In dem Gastraum öffneten sie gewaltsam mehrere Spielautomaten und entwendeten die Geldkassetten. Durch den dabei entstehenden Krach wurden Nachbarn aufmerksam und alarmierten die Polizei. Allein der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Plettenberg, Telefon 9199-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell