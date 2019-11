Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Leonberg: Unfälle mit mehreren Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 18:30 Uhr auf der BAB 8 auf Höhe Leonberg zu zwei Verkehrsunfällen mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, die alle den linken Fahrstreifen in der Fahrtrichtung München befuhren. Zunächst ereignete sich ein Unfall zwischen einem BMW und einem Ford mit einem geschätzten Sachschaden von circa 21.000 Euro, woraufhin der dahinter fahrende Skoda eine Vollbremsung bis zum Stillstand ausführen musste. Die nachfolgenden beiden Fahrzeuge, ein Opel und ein Seat, konnten ebenfalls noch bremsen, während der zuletzt kommende Nissan nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und mit dem Heck des Opel kollidierte. In der Folge wurden durch den Zusammenprall der Opel, der Seat und der Skoda aufeinander geschoben. An den vier Fahrzeugen entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden von 22.000 Euro.

