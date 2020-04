Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Firmentransporter aufgebrochen

Hambühren (ots)

In der Nacht zum heutigen Montag hatten unbekannte Täter in Hambühren das Fahrzeug einer Trockenbaufirma aufgebrochen. Das Fahrzeug, ein Ford Transit, war zur Tatzeit auf einem Parkstreifen in der Beethovenstraße abgestellt gewesen. Als der Inhaber das Fahrzeug am Montagmorgen wieder in Betrieb nehmen wollte, musste er feststellen, dass Unbekannte die Heckscheibe seines Fahrzeugs eingeschlagen hatten. Aus dem Innenraum klauten die Langfinger mehrere Werkmaschinen und verwanden anschließend unerkannt.

Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Winsen/A. unter der Tel. (05143) 667720 entgegen.

