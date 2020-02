Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.02.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohe-Kreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Reifendieb am Autohaus

Alle vier Räder eines VW Golf 8 wurden in der Nacht zum Samstag auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Rudolf-Diesel-Straße in Öhringen abgeschraubt und entwendet. Die Reifen und Felgen hatten einen Wert von circa 2.400 Euro. Zeugen, die im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Kupferzell: Unfallverursacher versucht zu flüchten

Zwischen Öhringen und Kupferzell wollte der Fahrer eines BMW am Freitagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, nach rechts auf die B19 in Richtung Schwäbisch Hall einfahren. Aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung und nicht angepasster zu hoher Geschwindigkeit, geriet der BMW von seiner Fahrspur und touchierte einen auf der Abbiegespur in Richtung Öhringen fahrenden Sattelzug. Beide Fahrer blieben unverletzt. Nachdem sich der 26-jährige BMW-Fahrer zunächst noch mit dem unfallbeteiligten LKW-Fahrer und Zeugen unterhalten hatte, ging dieser unter dem Vorwand den ADAC rufen zu wollen zu Fuß in Richtung Schwäbisch Hall davon. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam er hierbei zu Fall. Zwei Zeuginnen folgten dem Mann der im Industriegebiet Waldenburg in ein hinzugerufenes Fahrzeug steigen wollte und hinderten den Pkw, bis zum Eintreffen der Polizei, an seiner Weiterfahrt. Der Grad der Alkoholisierung des Mannes konnte nicht festgestellt werden, er verweigerte einen Alkoholtest. An einer Blutprobe kam er trotzdem nicht vorbei. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 7.000 Euro geschätzt.

Künzelsau: Schaufensterscheibe beschädigt

Mit einem faustgroßen Stein wurde in der Nacht auf Sonntag in Künzelsau versucht, die Schaufensterscheibe eines Gold-Ankauf-Geschäfts in der Hauptstraße einzuwerfen. Zwischen 0.30 Uhr und 0.45 Uhr wurde der Stein gegen die Scheibe geworfen, die zwar zersprang aber nicht einfiel. Bislang ist unklar, ob der Unbekannte einbrechen oder die Scheibe nur zerstören wollte. Für die zweite Alternative spricht die Tatsache, dass er nicht erneut versuchte die Scheibe einzuwerfen. Zeugen, die im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Künzelsau, Telefon 07940 940 0, zu melden.

Hohenlohekreis: Sturmtief Sabine führt zu 25 Polizeieinsätzen

In der Zeit von 22.16 Uhr am Sonntagabend und 8.30 Uhr am Montagmorgen kam es im gesamten Bereich Hohenlohe zu insgesamt 25 Polizeieinsätzen aufgrund vom Sturmtief Sabine. Überwiegend wurden auf der Fahrbahn liegende Bäume gemeldet. Straßen mussten vorübergehend gesperrt werden. Nach wie vor sind Feuerwehren und die Straßenmeisterei mit Aufräumarbeiten beschäftigt. In Bretzfeld Schwabbach wurde durch den Wind eine Stromleitung in der Brunnerstraße abgerissen. Die Feuerwehr und der Netzbetreiber sind derzeit dort im Einsatz.

