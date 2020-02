Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.02.2020

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Bereits am Dienstag, 28. Januar, kam es in Künzelsau zu einer Brandstiftung. Gegen 17.15 Uhr fing es unter einem Vordach am Gebäude einer sozialen Einrichtung in der Hindenburgstraße zu brennen an. Ein Bewegungsmelder wurde angezündet, so dass das Gehäuse brannte und zerstört wurde. Durch das Feuer wurde ein kleiner Teil der dortigen Dachkonstruktion aus Holz verrußt und beschädigt. Der Bewegungsmelder war an der Außenseite eines Bürotrakts, direkt neben der Eingangstüre angebracht. Das Feuer wurde rechtzeitig von Angestellten entdeckt und konnte durch diese gelöscht werden. Durch Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte ein 64-jähriger Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden. Am Mittwoch dieser Woche wurde der durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn, Zweigstelle Schwäbisch Hall, beantragte Haftbefehl beim Amtsgericht Schwäbisch Hall in Vollzug gesetzt. Anschließend wurde der 64-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die den Brand beobachtet oder sonst verdächtige Wahrnehmungen im dortigen Bereich gemacht haben. In diesem Zusammenhang sollen sich insbesondere zwei junge Frauen melden, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in unmittelbarer Nähe befunden haben. Hinweise gehen an das Kriminalkommissariat Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104 1010

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell