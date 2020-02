Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.02.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Igersheim: Erfolgloser Einbruchversuch in Wohnhaus

In Igersheim versuchten Unbekannte im Ortsteil Neuses in der Finkenstraße erfolglos in ein Haus einzubrechen. Am Donnerstag zwischen 06:30 - 17:00 Uhr versuchten Unbekannte sich über die Haustür Zutritt zum Wohnhaus einer Familie zu verschaffen. Dies blieb jedoch erfolglos. An der Haustür waren Hebelspuren erkennbar. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen im Tatzeitraum, nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Wertheim: Unfall mit Folgen

In Wertheim kam es am Donnerstag gegen Abend auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einem Auffahrunfall. Hierbei kollidierte ein 18-jähriger Opel Fahrer beim Ausparken mit einer 51-jährigen Mazda Fahrerin, die hinter ihm vorbeifuhr. Bei den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 3.500 Euro. Während der Unfallaufnahme wurden bei dem Beifahrer des Opelfahrers circa elf Gramm Marihuana aufgefunden. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest beim Fahrer verlief ebenfalls positiv. Daraufhin wurde bei diesem eine Blutprobe angeordnet sowie der Führerschein eingezogen.

Bad Mergentheim Dainbach: Unfallflucht ohne Erfolg

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Landesstraße kurz vor der Ortseinfahrt Dainbach zu einem Unfall. Hierbei bog eine VW Golf-Fahrerin aus einem Feldweg in die Landesstraße ein und übersah vermutlich den in Richtung Dainbach fahrenden Opel Omega. Beide Fahrzeuge kollidierten. Anschließend fuhr die Golf-Fahrerin unvermittelt weiter. Bei der Kollision fiel das Kennzeichen der Golf-Fahrerin ab und blieb an der Unfallstelle zurück. Dadurch konnte diese schnell ermittelt werden.

Assamstadt: Unfall durch Eisglätte

Am Freitagmorgen kam es aufgrund von Glätte zu einem Unfall. Auf der Landstraße, zwischen Assamstadt und Krautheim, verlor der 35-jährige Fahrer eines Mitsubishi Colt aufgrund von Glätte auf der Fahrbahn gegen 10:15 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Helfer konnten den schwerverletzten Fahrer aus dem Pkw bergen. Dieser wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug begann derweil zu brennen und brannte schlussendlich komplett aus. Aufgrund der Bergungs- und Löscharbeiten war die Feuerwehr ebenfalls vor Ort. Die Landstraße musste für eine Stunde gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 10

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell