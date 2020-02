POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.02.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohe-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Forchtenberg: Auffahrunfall auf Landesstraße zwischen Sindringen und Zweiflingen

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Unfall zwischen einem Opel Astra und einem Ford Transit. Der Opel fuhr hinter dem Ford auf der Landesstraße von Sindringen kommend in Richtung Zweiflingen. Nach der Einmündung in Richtung Zweiflingen wollte der Fahrer des Ford Transit rechts auf einen Feldweg abbiegen und bremste deshalb ab. Der Opel-Fahrer bemerkte zwar den Abbiegevorgang, bremste jedoch zu spät. Dadurch stieß der Opel mit dem Ford im hinteren rechten Bereich des Fahrzeugaufbaus zusammen. Es entstand ein Schaden von insgesamt circa 5.200 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bretzfeld: Unfall in der Weinsberger Straße

In Bretzfeld kam es am frühen Donnerstagabend im Einmündungsbereich der Weinsberger Straße / Jahnstraße zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Der Fahrer eines VW Passat befuhr die Jahnstraße in Richtung Weinsberger Straße. An der Einmündung wollte er links abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich einen von links kommenden Ford Focus, der auf der Weinsberger Straße in Richtung Eschenau fuhr. Dadurch kam es zum Unfall. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Bretzfeld: Uneinsichtigkeit hilft vor Strafe nicht.

Uneinsichtig zeigte sich ein LKW-Fahrer in Bretzfeld am Donnerstagnachmittag. Dieser befuhr mit seinem 40-Tonner die Schwabenstraße in Richtung Innenstadt und lenkte sein Fahrzeug lediglich mit den Ellenbogen. Im Einmündungsbereich der Ringstraße wurde eine Polizeistreife auf den LKW-Fahrer aufmerksam. Dieser wurde durch Handzeichen dazu aufgefordert, das Lenkrad mit den Händen zu greifen. Anstatt das Lenkrad zu greifen, betätigte der LKW-Fahrer, offensichtlich erzürnt über die Aufforderung, mehrmals die Hupe. Auch bei einer anschließenden Kontrolle war der Mann kaum zu beruhigen. Da der 36-Jährige uneinsichtig blieb, wurde er angezeigt.

Künzelsau: Unfall vor der Kocherbrücke

Am Donnerstagmorgen kam es in Künzelsau in der Lindenstraße unmittelbar vor der Kocherbrücke zu einem Unfall zwischen zwei PKW. Eine Frau fuhr mit ihrem VW Passat auf der Lindenstraße in Richtung der Kocherbrücke entlang. Auf Höhe der Einmündung von Hauptstraße und Parkstraße, bog unmittelbar vor ihr ein unbeteiligter PKW aus der Hauptstraße in die Lindenstraße ein und fuhr nun ebenfalls in Richtung Kocherbrücke. Nun wollte der Fahrer eines Fiat Ducato aus der Parkstraße ebenfalls in die Lindenstraße einbiegen. Hierbei achtete er auf den aus der Hauptstraße einbiegenden unbeteiligten PKW und übersah vermutlich die unmittelbar dahinterfahrende Frau. Dadurch kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fiat Ducato und dem VW Passat. Insgesamt entstand bei den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro.

