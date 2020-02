POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.02.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Weikersheim: Werkzeugdiebe am Werk

Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro erbeuteten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Weikersheim. Die Einbrecher wuchteten am Gebäude des Bauhofes in der Kelterstraße ein Fenster auf und suchten im Inneren des Gebäudes nach Beute. Zeugen, die in der tatrelevanten Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Bauhofes gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei zu melden. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07934 99470 an den Polizeiposten Weikersheim.

Bad Mergentheim: Streit um Bargeld eskaliert

Nur weil eine Frau ihrem Ehemann kein Bargeld aushändigte, wurde dieser handgreiflich. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen schlug der Ehemann seine Frau am Morgen des Mittwochs im Bad Mergentheimer Stadtgebiet aufgrund der vorhergehenden Auseinandersetzung mehrmals mit der Faust, sodass diese auf den Boden stürzte. Die Verletzte musste anschließend zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Ob er das geforderte Geld erhielt, ist nicht bekannt.

Tauberbischofsheim: Unfall nach missglücktem Überholmanöver

Zu einem Unfall auf der Straße zwischen Tauberbischofsheim und Külsheim wurde die Polizei am Morgen des Mittwochs gerufen. Ein 61-Jähriger fuhr mit seinem Sprinter in Richtung Külsheim. Als er die Fahrt verlangsamte, um nach links in Richtung Dienstadt abzubiegen, setzte ein hinter ihm fahrender 61-Jähriger mit seinem Ford S-Max zum Überholen an, wodurch es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Zusammenpralls kam der Ford anschließend von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde niemand.

