Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.02.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gemmingen: Diebe stehlen Alu-Leiter

Kletterfreudige Diebe waren am Gebäude einer stillgelegten Schreinerei in der Ziegeleistraße in Gemmingen am Werk. Zwischen Montag und Mittwoch gelang es den Unbekannten über ein zwei Meter hoch gelegenes Fenster in das Gebäude einzusteigen. Entwendet wurde eine neun sprössige Alu-Wintergartenleiteer der Marke Siedera im Wert von 400 Euro. Der Schaden, den die oder der Unbekannte angerichtet hat, liegt bei circa 500 Euro. Zeugen, die im Industriegebiet von Gemmingen verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Eppingen, Telefon 07262 6095-0.

Eppingen: Lübecker Hütchen vermisst, steckt ein Streich dahinter?

Möglicherweise ein Streich steckt hinter dem Verschwinden von zehn Leitkegeln, den sogenannten Lübecker Hütchen, in Eppingen. Eine Firma war am Donnerstagvormittag mit Markierungsarbeiten im Bereich Berliner Ring beschäftigt. Nach Beendigung der Arbeiten fehlten die Hütchen. Anzeige wurde seitens der Firma nicht erstattet, die Verantwortlichen gehen ebenfalls von einem Streich aus. Wer die Pylonen findet, möge dies dem Polizeirevier in Eppingen, Telefonnummer 07262 60950, melden.

Brackenheim-Hausen: Einbruchsversuch am Feuerwehrmagazin

Trotz mehreren Wuchtversuchen gelang es Unbekannten nicht ins Innere des Feuerwehrmagazins in der Zimmerer Straße in Brackenheim-Hausen zu gelangen. Zwischen Sonntag und Donnerstag wurde sowohl an der Eingangstür, als auch am Rolltor vergeblich versucht diese zu öffnen. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise ergehen an den Polizeiposten in Brackenheim, Telefon 07135 6096.

Lauffen: Kind auf Zebrastreifen angefahren

Ins Krankenhaus wurde ein 11-Jähriger am Donnerstagmorgen gebracht, nachdem er gegen 6.35 in der Lauffener Raiffeisenstraße von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Die Fahrerin eines Opels übersah den Jungen auf dem Zebrastreifen beim Einbiegen in die Raiffeisestraße von der Bahnhofstraße kommend. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Bad Wimpfen: Wer zerkratze das Auto des Schiedsrichters?

Wer zerkratze das Auto des Schiedsrichters? Diese Frage stellt sich derzeit die Neckarsulmer Polizei. Am Mittwochabend leitete der Unparteiische ein Vorbereitungsspiel am Sportplatz in der Erich-Sailer-Straße in Bad Wimpfen. Sein Auto hatte er direkt auf dem Parkplatz beim Sportheim abgestellt. Zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr wurde der Audi rundherum zerkratzt. Einen Tatverdacht gibt es bislang nicht. Zeugen, die am Sportheim in Bad Wimpfen am Mittwochabend verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Bad Wimpfen, Telefon 07063 93340, zu melden.

Flein: Einbruchsversuch mit hohem Sachschaden

Möglicherweise wurde ein Einbrecher am Mittwochabend bei seinem Versuch gestört, in ein Pflegeheim in der Fleiner Seeäckerstraße einzubrechen. Mindestens sechs mal versuchte der Unbekannte die Wareneingangstür aufzuwuchten, was misslang. Dann nahm der Langfinger die Haupteingangstür für das Pflegeheim und versuchte die Holztür zum Verwaltungsbüro aufzuhebeln. Dies gelang ebenfalls nicht. Möglicherweise wurde der Täter gestört, sodass er sich aus dem Gebäude zurückzog. Als Tatzeit wird Mittwochabend, vor 21 Uhr, angenommen. Der Sachschaden beträgt circa 3.000 Euro. Zeugenhinweise ergehen an den Polizeiposten in Untergruppenbach, Telefon 07131 644630.

Heilbronn: Über 60.000 Euro nach Enkeltrick und falscher Polizeibeamten Betrug

Nachdem am Donnerstag unserersteits vor der Masche Enkeltrick in Kombination mit falschen Polizeibeamten gewarnt wurde, schlugen die dreisten Betrüger in Heilbronn zu. Über mehrere Stunden wurde eine 84-jährige Frau derart massiv telefonisch unter Druck gesetzt, bis sie schließlich zur Bank ging und Geld und Silber im Wert von über 60.000 Euro abholte. Der vermeintliche Verwandte bat die Frau telefonisch um finanzielle Unterstützung für einen Wohnungskauf. Unmittelbar nach diesem Anruf meldete sich das "LKA". Sie stellten den angeblichen Verwandten als Betrüger dar und gaben an, die Dame als Lockvogel einzusetzen. Der telefonische Druck auf die Frau wurde sowohl am Haus- als auch am Mobiltelefon aufrecht gehalten. Die Frau ging zu einer Heilbronner Bank und hob dort eine Hohe Bargeldsumme ab. Da es zur verzögerten Auszahlung kam, ging sie zunächst zu einer weiteren Bank und holte aus ihrem Schließfach mehrere Silberbarren und -münzen. Anschließend bekam sie das Geld auf der Bank. Unter dem Vorwand, dass die Täter ihr folgen würden, lockten die Betrüger die Frau zunächst zu einem Heilbronner Hotel und anschließend zur Adolf-Cluss-Brücke. Auf der kleinen Insel zwischen Untere Neckarstraße und Experimenta-Platz musste die Frau ihre mitgeführte rote Einkaufstasche neben einem Mülleimer abstellen. Sie wurde auf dem Weg dorthin weiter massiv telefonisch unter Druck gesetzt. Nachdem die Frau dies getan hatte wurde sie aufgefordert zu ihrem Sohn zu fahren, was sie auch tat. Dort folg der Betrug dann auf und wurde zur Anzeige gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die am belebten Inselbereich zwischen Unterer Neckarstraße und Experimenta-Platz am Donnerstagnachmittag eine ältere Frau beobachten konnten, die eine rote Tasche an einem Mülleimer deponierte und möglicherweise in der Folge Personen sahen, die die Tasche wieder dort wegnahmen, sich bei der Kriminalpolizei in Heilbronn, Telefon 07131 104 4444, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell