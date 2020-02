Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.02.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Hoher Sachschaden nach Unfall

Zwei leichtverletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind nach einem Unfall in der Nacht auf Sonntag direkt vor dem Mosbacher Polizeirevier zu beklagen. Eine 26-jährige VW-Fahrerin war mit ihrem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Elztal unterwegs. An der Kreuzung Amthausstraße missachtete sie offenbar die Vorfahrt eines von der Bundesstraße in Richtung Sulzbach fahrenden 48-jährigen Golf-Fahrers. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge miteinander. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Der Fahrer des VW Golfs wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Buchen: Unbekannte versuchen fremde Autos zu öffnen

Bereits mehrfach gingen beim Polizeirevier Buchen in letzter Zeit Hinweise darauf ein, dass unbekannte Personen an Autotüren gerüttelt und versuchten haben diese zu öffnen. Zuletzt wurden deratige Wahrnehmungen in der St.-Rochus-Straße sowie in der Nähe des Burghardt-Gymnasiums in Buchen und in Straßen im Walldürner Stadtgebiet gemacht. Da dem Polizeirevier in letzter Zeit auch Diebstähle von Wertsachen aus geparkten Autos gemeldet wurden, ist es durchaus wahrscheinlich, dass die Unbekannten bei ihren Streifzügen auf der Suche nach Stehlbarem waren. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass nur verschlossene Fahrzeuge Schutz vor Diebstahl bieten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen machen oder bereits gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Buchener Polizeirevier zu melden.

Buchen: Zaun beschädigt - Zeugen gesucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden zwischen Jahresbeginn und Mittwoch an einem Zaun, der in Buchen einen Parkplatz im Bereich der Berliner Straße von einem Wiesengrundstrück trennt. Aufgrund der Spurenlage ist es wahrscheinlich, das eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Zaun gefahren ist und diesen dabei beschädigt hat. Anschließend fuhr die Person davon, ohne die Grundstücksbesitzer zu informieren oder die Polizei zu rufen. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 11

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell