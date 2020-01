Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 22.01.2020 gegen 00:05 Uhr wird ein 43-jähriger Mann mit seinem BMW in der Mörscher Straße in Frankenthal kontrolliert. Bei dem Fahrer kann festgestellt werden, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der 33-jährige Beifahrer setzt die Fahrt fort. Gegen 01:40 Uhr kann der 43-jährige Fahrer erneut mit seinem BMW in der Mahlastraße in Frankenthal festgestellt und kontrolliert werden. Auf Nachfrage gibt der Fahrer an, nach Sindelfingen fahren zu wollen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233/313-202 (oder -0)

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell