Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Gefälschtes Rezept in Apotheke vorgelegt (29/2001)

Speyer (ots)

20.01.2020, 15:30 Uhr

Ein 29-Jähriger Mann aus Speyer legte am Montagnachmittag in einer Apotheke in der Maximilianstraße ein gefälschtes Rezept für Temazepam vor. Der Apotheker, welcher das Rezept entgegennahm, erkannte die Fälschung und verständigte umgehend die Polizei. Der Mann konnte durch die Polizei noch vor der Apotheke angetroffen und kontrolliert werden. Er ist zurückliegend bereits als Betäubungsmittelkonsument polizeilich in Erscheinung getreten. Im Rahmen der aktuellen Ermittlungen wurde bekannt, dass der Mann schon drei Tage zuvor in einer Mannheimer Apotheke ein gefälschtes Rezept vorgelegt hat. Gegen ihn wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

