Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Betrunken und ohne Führerschein mit dem Pkw unterwegs (97/2001)

Speyer (ots)

20.01.2020, 23:40 Uhr

Ein 39-jähriger Opel-Astra-Fahrer aus Speyer muss sich nach einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße am Montag gegen 23:40 Uhr wegen einer Trunkenheitsfahrt sowie dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Im Rahmen einer zunächst allgemeinen Verkehrskontrolle stellte die Polizei deutlichen Atemalkohol bei dem Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Weiterhin wurde bei der Kontrolle bekannt, dass gegen den Fahrer derzeit ein Fahrverbot besteht und er damit ohne gültige Fahrerlaubnis am Verkehr teilgenommen hat. Die Polizei stellte den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des Beschuldigten sicher. Zudem wurde eine Blutprobe bei ihm entnommen.

