Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - Schlauch an Schulbus gerissen

Öl auf Fahrbahn ausgelaufen (33/2001)

Harthausen (ots)

20.01.2020, 10:00 - 11:30 Uhr

Am Montagmorgen musste die Speyerer Straße in Harthausen für ca. 45 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Grund hierfür waren Reinigungsarbeiten der Feuerwehr und einer Reinigungsfirma die auf der Fahrbahn durchgeführt werden mussten, nachdem an einem Schulbus ein Schlauch gerissen war und aus diesem Öl auf die Fahrbahn auslief. Nachdem die Reinigungsarbeiten gegen 11:30 Uhr abgeschlossen waren, wurde die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben.

