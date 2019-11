Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Raub in Castrop-Rauxel - Überfall auf Bäckerei

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, den 21.11.2019, betrat um 18:26 Uhr ein maskierter Täter den Verkaufsraum einer Bäckerei auf der Straße Am Landwehrbach in Castrop-Rauxel. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Täter die Angestellte die Herausgabe des Bargeldes. Mit der Beute flüchtete der Täter anschließend in Richtung Bruchstraße. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, unter Einbindung des Polizeihubschraubers, verliefen negativ. Täterbeschreibung: Männlich, ca. 20 bis 25 Jahre alt, bekleidet mit einem grünen Pulli und einer schwarzen Jacke. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0800 2361 111.

