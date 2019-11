Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche, Diebstahl aus Kfz

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Mittwoch, zur Tageszeit, brachen unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Holunderweg ein. Über ein aufgehebeltes Schlafzimmerfenster gelangten sie in die Wohnung. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht festgestellt werden.

Haltern am See

In der Zeit zwischen Mittwoch 16:00 Uhr und Donnerstag 09:30 Uhr brachen unbekannte Täter zwei Autos an der Marler Straße auf. Aus den Fahrzeugen wurde jeweils das Lenkrad samt Airbag entwendet. Bei den Autos handelt es sich um einen BMW 3er Baureihe und einen BMW 4er Baureihe. An den Fahrzeugen entstand zusätzlich insgesamt ca. 600 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

Unbekannte verschafften sich Zutritt zu gewerblich genutzten Räumen an der Bochumer Straße. Als Tatzeitraum wurde Mittwoch 18:30 Uhr und Donnerstag 09:00 Uhr genannt. Im Erdgeschoss wurde eine Tür aufgehebelt, eine weitere Tür zu einem Lagerraum wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

