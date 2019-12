Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Schubertweg

Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Durch Taschnlampenlicht wurden Nachbarn am Montag auf Einbrecher aufmerksam. Gegen 18.30 Uhr stand ein Zeuge auf seinem Balkon, als ihm im dunkeln Nachbarhaus Taschnlampenlicht auffiel. Bei einer telefonischen Nachfrage bei der Nachbarin teilte diese mit, dass sich niemand zuhause befinde. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Bereits vor dem Eintreffen der Polizisten beobachtete der Zeuge zwei männliche Personen, die das Haus verließen und in Richtung Dattelner Straße davon gingen. Zu den beiden kann lediglich gesagt werden, dass sie männlich und dunkel gekleidet waren. Einer trug eine dunkelrote Cap. Die beiden Täter gelangten durch das Aufhebeln des Küchenfensters in das Haus. Im Inneren durchsuchten sie dieses nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck gestohlen. Weitere Personen, die Angaben zu den beiden männlichen Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell