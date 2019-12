Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Oberstraße

Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt

Coesfeld (ots)

Erfolglos verlief ein Einbruchsversuch in der Nacht zum Heiligen Abend. Um 00.50 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruchsalarm am Verbauchermarkt informiert. Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen konnten sie keine Einbrecher mehr antreffen. Sie stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter die Rollade zu einem rückseitigen Fenster hochgeschoben hatten. Anschließend hebelten sie ein Fenster auf. Dabei verletzten sie sich und lösten vermutlich den Alarm aus. Sie gelangten nicht in das Gebäude. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

