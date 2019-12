Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Wentrupstraße

Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Die Abwesenheit der Anwohner nutzten Einbrecher am 1. Weihnachtstag aus. Im Zeitraum von 19.15 bis 22.15 Uhr hebelten sie ein Toilettenfenster auf. Durch das Fenster gelangten die bilang unbekannte Täter in das Innere. Dort öffneten sie im gesamten Haus Schränke und Schubladen und durchsuchten diese nach Wertgegegenständen. Zum Diebesgut konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme angegeben werden, dass Schlüssel gestohlen wurden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell