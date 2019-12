Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, B 235, Autofaher übersieht Kreisverkehr

Coesfeld (ots)

Am 26.12.2019, 01:40 Uhr, fuhr ein 25 Jahre alter Autofahrer aus Selm, aus Lüdinghausen kommend, über die Umgehungstraße in Olfen. Im Bereich des Kreisverkehrs an der Dattelner Straße kam der Autofahrer von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit dem Fahrzeug und landete dort im Straßengraben. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden, da er darin eingeklemmt war. Im Anschluss an die Rettung des Mannes wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Auch der 24 jährige Beifahrer aus Bochum wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Mann Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Daher wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell