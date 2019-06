Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Korrekturmeldung zu Auftragsnummer 3709293 Verkehrsunfallflucht unterm Ohrberg - Zeugen gesucht

Hameln (ots)

Nachdem wir in unserer o.g. Pressemeldung einen unfallflüchtigen Verkehrsteilnehmer suchten, hat sich die Fahndung inzwischen erledigt. Die Feuerwehr Hameln hat mitgeteilt, dass es in der Baustelle unter dem Ohrberg am Dienstagabend (19.06.2019) zu einem krankheitsbedingten Verkehrsunfall kam, bei dem die Baken beschädigt wurden. Der Verursacher steht somit fest.

