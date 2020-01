Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Laserkontrollen gegen zu schnelles Fahren im Wohngebiet

Mutterstadt (ots)

Auch am Dienstag, 21.01.20, wurden wieder Geschwindigkeitskontrollen im Ortsbereich Mutterstadt durch die Polizeiinspektion Schifferstadt durchgeführt, nachdem es bereits am Vortrag zu zahlreichen Verstößen gekommen war (wir berichteten). In der Theodor-Heuss-Straße wurde an diesem Tag lediglich 1 Geschwindigkeitsverstoß festgestellt. Bei erlaubten 30km/h fuhr hier ein PKW 14km/h zu schnell. In der Schifferstadter Straße wurden während der 40-minütigen Kontrolle allerdings, wie bereits am Vortag, wieder mehrere Fahrzeuge gemessen, die zu schnell fuhren. So kam es zu 9 Geschwindigkeitsübertretungen, die entsprechend geahndet wurden. Der höchste, gemessene Wert lag bei 53km/h.

